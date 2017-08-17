Depremzede berberden ücretsiz tıraş

ESKİŞEHİR'de, depremzede berber 38 yaşındaki Ömer Faruk Akceylan, Marmara Depremi'nin 18'inci yılında kimsesiz çocukları ücretsiz tıraş etti

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sırasında Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde oturan, evi ve berber dükkanı yıkılınca Eskişehir'e gelen Ömer Faruk Akceylan, burada açtıkları berber dükkanına '17 Ağustos' adını verdi. İstiklal Mahallesi'ndeki berber dükkanının önüne '17 Ağustos 1999 depremini unutturmayacağız' yazısını da asan Ömer Faruk Akceylan, 17 Ağustos tarihlerinde geleneksel hale getirdiği ücretsiz tıraş uygulamasını bu yıl da sürdürdü.



İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle geçen yıl 17 Ağustos'ta kimsesiz çocukların ücretsiz tıraşlarını yaptıklarını belirten Ömer Faruk Akceylan, bu yıl da yine kimsesiz çocukları tıraş ettiklerini söyledi. Akceylan şöyle konuştu.



"Depremde ailemle beraber Gölcük'ün İhsaniye Beldesindeydik. Biz de 45 saniyeyi binamızda yaşadık. Oturduğumuz binanın içerisinden sağ kurtulduk. Depremde babamın kolu kırıldı. Akrabalarımız olduğu için deprem sonrası babamın tedavisi için Eskişehir'e geldik. Çok zor günlerdi. Allah kimseye bir daha böyle şeyleri yaşatmasın. 18 yıldan beri ücretsiz tıraş yapıyoruz. 18 yıldır yaptığımız ücretsiz tıraşların amacı 17 Ağustos depremini unutturmamak. Geçen yıl ve bu yıl yetim çocukları ücretsiz tıraş ediyoruz. Yetim çocuklardan vakit kaldığı takdirde gelen diğer müşterilerimizi de ücretsiz tıraş edeceğiz."







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