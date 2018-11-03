Derbi öncesi Türkiye'yi yasa boğan ölüm!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2’lik skorla berabere kalırken maç sonrası yaşanan kavga geceye damga vurdu. Futbolcuların karıştığı çirkin kavgaya sosyal medyada tepki yağarken kavganın yanı sıra 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi de yürekleri dağladı.

Tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri dolduran Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir kısmı Koray Şener’den gelen acı haberle devre arasında stadı terk ederken sosyal medyada genç taraftar hakkında sayısız paylaşım yapıldı; kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyen mesajlar paylaşıldı.