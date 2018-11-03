Derbi öncesi Türkiye'yi yasa boğan ölüm!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kaldığı maçın öncesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener, tüm Türkiye'yi yasa boğdu...

Derbi öncesi Türkiye'yi yasa boğan ölüm!
03 Kasım 2018 Cumartesi 08:57

Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2’lik skorla berabere kalırken maç sonrası yaşanan kavga geceye damga vurdu. Futbolcuların karıştığı çirkin kavgaya sosyal medyada tepki yağarken kavganın yanı sıra 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi de yürekleri dağladı.

Tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri dolduran Fenerbahçe taraftarlarının çok büyük bir kısmı Koray Şener’den gelen acı haberle devre arasında stadı terk ederken sosyal medyada genç taraftar hakkında sayısız paylaşım yapıldı; kendisine Allah’tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyen mesajlar paylaşıldı.

Etiketler; #koray şener #ölüm #derbi
Önceki Haber
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Sonraki Haber
Derbi sonrası saha karıştı. Yakışmayan görüntüler...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.