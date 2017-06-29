Derede kaybolan Nehir için JAK timi devreye girdi

RİZE'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nde dereye düşerek kaybolan 11 yaşındaki Nehir Zenginal'ı bulabilmek için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma (JAK) dalgıç timi devreye girdi. Arama çalışmasına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür eden acılı baba Kadir Zenginal, "Ölümü kabullendim. O bir acı ama bulunursa acım yarıya inecek" dedi

Eskiarmutluk Köyü'nde, 19 Haziran günü kardeşi ile oynarken düşen lastik ayakkabısını almaya çalışan, ancak dengesini kaybederek düştüğü Tunca Deresi'nde akıntıda sürüklenerek kaybolan Nehir Zenginal için Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT, RİKE, İkizdere Arama Kurtarma Derneği (İDAK) ekiplerinin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Kayıp kızın yakınlarının sosyal medyada yaptığı çağrı üzerine bölgeye gelerek arama yapan 400 kişilik gönüllü grubun çalışması da sonuç vermedi.



JAK DEVREYE GİRDİ



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 dalgıçtan oluşan JAK timi bu sabah bölgeye geldi. Tunca Deresi boyunca 18 kilometrelik alanda arama çalışması başlatan JAK timi, halatla bağlı botla dereye girdi. Vatandaşlarında destek verdiği çalışmada kayaların altı kontrol edildi, ağaç köklerinin altına bakıldı. Çalışmalara katılan vatandaşlardan biri derede bir ara kontrolu kaybedip sürüklendi, ancak daha sonra kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı.



ACILI BABA: BULUNURSA ACIM YARIYA İNECEK



Derede kaybolan Nehir'in babası Kadir Zenginal, çay topladıkları sırada çocuklarının dere kenarında oynadığını, suya düşen lastik ayakkabısını almak isteyen kızının suda sürüklenerek kaybolduğunu söyledi. Küçük çocuğunun çığlığı üzerine olayı farkettiğini ancak dere kenarına koşmasına rağmen kızını göremediğini ifade eden Zenginal, "Düştüğü yerde su çok kabarıktı. Maalesef kayboldu. 11 gündür aralıksız arıyoruz. İyi bir arama çalışması yapılıyor. Sosyal medyadan örgütlenerek gelenler oldu. Onlara da teşekkür ediyorum, Allah'tan ümit kesilmez ama ben ölümü kabullendim. O bir acı ama bulunursa acım yarıya inecek. Yardımcı olan devletimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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