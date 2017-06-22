Dereye düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde anne ve babasının eşyalarını yıkadığı dereye düşen 2 yaşındaki Ahmet Kaş, yaşamını yitirdi

Serik'e bağlı Demirciler Mahallesi'nde oturan Rıza ve Emine Kaş, Sazak mevkisindeki dereye dün saat 14.30 sıralarında halı, kilim ve benzeri eşyalarını yıkamak için gitti. Yıkadıkları eşyaları yaklaşık 150 metre ileriye park ettikleri araca taşıyan çift, tek çocukları Ahmet Kaş'ı ise dere kenarında bıraktı. Baba Rıza Kaş döndüğüne Ahmet Kaş'ın suya düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkaran aile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet Kaş'ı Antalya'ya sevk etti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Kaş yaşamını yitirdi.



Ahmet Kaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cenazenin bugün Demirciler Mahallesi'ne defnedileceği belirtildi.





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