Dermal dolgu nedir?

Yaşlandıkça yüzümüz doğal olarak deri altı yağları kaybeder.

Yüz kasları deri yüzeyine yakın bulunmaktadır, dolayısıyla gülme çizgileri ve kazayağı çizgileri daha göze çarpar hale gelir. Yüzdeki bu hacim kaybına ekleme yapıldığında yüz derisi de bir miktar gerginleşir. Yüz derisini etkileyen diğer faktörler, güneşe maruz kalmak, kalıtsal özellikler ve yaşam biçimidir.

Peki ne yapmalı?

Dermal dolgular yüz çizgilerini yumuşatmaya ve yüzdeki hacim ve doluluğu düzgünleştirmeye yardım eder.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, dermal dolgunun fiziksel görünüşümüze katacağı faydalar hakkında şu bilgileri verdi:

“ Dermal dolgular yaşlanmanın erken izlerini silmek ya da yüz yenileme ameliyatının bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Dermal dolgu ile:

İnce dudaklar dolgunlaşır

Gölge kontürleri düzgünleştirilir

Yüzdeki kırışık ve buruşuk görünüm yumuşar

Girintili yara izlerinin görünümü düzeltilir

Yüzdeki kontür bozuklukları yeniden düzeltilir.

Alt göz kapağındaki gölgeler hafifletilir ya da tamamen ortadan kaldırılır.

DERMAL DOLGULAR NEYİ YAPAMAZ?