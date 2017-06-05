Desi Kablosuz Alarm Nedir?

Desi Alarm, farklı ürünleriyle piyasanın en kaliteli ve işlevsel alarm sistemlerini müşterilerine tanıtmaya ve sunmaya devam ediyor

Desi Alarm, farklı ürünleriyle piyasanın en kaliteli ve işlevsel alarm sistemlerini müşterilerine tanıtmaya ve sunmaya devam ediyor. Birbirinden farklı alarm ürünleriyle en geniş ürün yelpazesine sahip olan Desi Alarm, her müşterinin ihtiyacına uygun olarak tasarladığı yenilikçi alarm sistemleriyle tüm hırsızlık girişimlerini ortadan kaldırmayı ve yüksek caydırıcılık özelliklerine sahip alarm sistemlerini Türkiye’nin en iyi ürünleri haline getirmeyi hedefliyor. Kablosuz alarm sistemleri de Desi tarafından üretilen işlevsel alarm sistemlerinden birisidir.

Neden kablosuz sistem kullanmalıyım?

Desi kablosuz alarm sistemi, her yere uygun olacak bir alarm sistemi değildir. Genellikle ev alarm sistemi olarak geçen kablosuz modeller, daha çok dekoratif kaygılardan dolayı tercih edilebilecek alarm sistemidir. Ayrıca home ofis tarzı veya dekorasyonuyla ön plana çıkmış mimari yapılar ve binalar için de kablosuz modeller tercih edilebilir. Böylece kabloların dekorasyonda yaratacağı eksi etki ortadan kaldırılabilir.

Kablosuz alarm sistemlerinin dezavantajı var mı?

Kablosuz alarm sistemlerinin en önemli dezavantajı pille çalışmalarıdır. Lion pil kullanılan ürünlerin belli bir zaman sonra pillerinin zayıflaması ve tükenmesi söz konusudur. Bu durum alarm sisteminin birden devre dışı kalması anlamına gelir. Bu da, güvenlik zafiyeti meydana getirir. Bu gibi durumun yaşanmaması için kullanım kılavuzunda yazılan pil değişim süresini takip etmek önemlidir. Böylece pille ilgili sorunlardan dolayı alarm sisteminin devre dışı kalmaması sağlanabilir.

Kablosuz alarm sistemlerinin çok pahalı eşyalara sahip veya önemli olduğu düşünülen malların bulunduğu yerlerde tercih edilmemesi en iyi yöntemdir. Kablolu sistemlerin güç kesintisi gibi sorunları olmadığından dolayı herhangi bir hırsızlık girişimi sırasında devre dışı kalmış olma ihtimalleri de düşüktür. Kablolu sistemlerde olduğu gibi kablosuz sistemlerde de iletişim ve haberleşme sistemleri yer alır. Tekli veya çiftli siren özelliklerine göre değişik ürün özellikleri bulunan kablosuz sistemlerin uygulanacak mekana göre ekstra özellikler de eklenebilmesi mümkündür.

Alarm seçimi yapmadan önce mekanda keşif yapılması ve en uygun alarm ürününün ona göre belirlenmesi en doğru ilerleyiş şeklidir. Desi Alarm, keşiften montaja kadar tüm işlemleri kendisi hallederek, en uygun ürüne sahip olmanızda yardımcı olur.

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