Devrilen traktörün altında kalan çift öldü, torunları yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde şarampole devrilen traktörün sürücüsü 77 yaşındaki Nasıf Türker ile eşi 74 yaşındaki Şefike Türker yaşamlarını yitirirken, torunları 22 yaşındaki Şerife Türker ise yaralandı. Türker çiftinin oğulları Sezai Türker'in de 14 yıl önce aynı traktörle kaza yapıp yaşamını yitirdiği öğrenildi

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Çatalçam Köyü Rampaları'nda meydana geldi. Palamutoba Köyü'nden Bayramiç yönüne giden Nasıf Türker, kullandığı arkasında römork takılı 17 DU 630 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Nasıf Türker ile eşi Şefike Türker olay yerinde yaşamını yitirirken, üniversite öğrencisi olan torunları Şerife Türker ise yaralandı. Vinç yardımıyla kaldırılan traktörün altından kurtarılan Şerife Türker, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan genç kız, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Türker çiftinin cesetleri savcı jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



OĞULLARI İLE KADERLERİ AYNI OLDU



Nasıf ve Şefike Türker çiftinin oğulları Sezai Türker de 14 yıl önce aynı traktör ile Palamutoba Köyü'nde kaza yapıp, yaşamını yitirmişti.

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