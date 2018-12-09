DHKP-C'nin hücre evine operasyon

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü DHKP-C'nin hücre evine düzenlenen operasyonda, A.İ. (29) gözaltına alındı

DHKP-C'nin hücre evine operasyon
09 Aralık 2018 Pazar 15:03

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de terör örgütü DHKP-C'nin hücre evini tespit etti. Hücre evine düzenlenen operasyonda A.İ. gözaltına alındı. A.İ.'nin üzerinde ve evde yapılan aramada; sahte kimlik ile pasaport ele geçirildi. Örgüt tarafından kiralandığı belirlenen evde çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dhkp-c #hücre #ev #operasyon
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