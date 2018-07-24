Dijital medya ajansı, geleneksel reklam ajanslarından farklı olarak internet üzerinde kullanılabilen ve tüm online dijital mecralarda pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan ajanslardır.

Dijital medya ajansı, geleneksel reklam ajanslarından farklı olarak internet üzerinde kullanılabilen ve tüm online dijital mecralarda pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan ajanslardır. Bu sebeple dijital medya ajansları İstanbul firmaları, sosyal medya reklamları, sosyal medya yönetimi, arama motoru optimizasyonu, arama motoru reklamları, içerik stratejisi oluşturma ile bu oluşturulmuş olan stratejiler, pazarlama bütçeleri yönetimi gibi pek çok alanı da kapsamaktadır. Dijital medya ajanslarının yapmış olduğu tüm pazarlama faaliyetleri, geleneksel ajanslardan farklı bir şekilde performansları ölçümlenerek raporlanabilmektedir. Billboard tahtalarına verilen reklamlar, tv reklamları, gazete ya da dergi reklamları dolaylı olarak ölçülebilirken, dijital pazarlama faaliyetlerin de yapılmakta olan tüm çalışmaların geri dönüşleri ise direkt olarak ölçülebilir ve ayrıca da daha verimli olabilmesi adına gerekli olan adımlar da atılabilmektedir.

Dijital Medya Ajansları Neler Yapar Ve Hangi Konularda Hizmet Verir?

Yurt dışında ve Türkiye'de bulunan dijital medya ajansları, arama motoru pazarlaması, web tasarımı, İnstagram ve Facebook reklamları yönetimi, performans takibi ve raporlaması, içerik pazarlaması, e-posta pazarlaması, sosyal medya yönetimi ve arama motoru optimizasyonu gibi dijital pazarlama çözümleri sunmaktadır.

Dijital Medya Ajansları Nasıl Çalışır?