Dikkat! Baraj, gölet, sulama kanalında yüzmeyin!

Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle sulama tesis ve kanallara girerek serinlemek isteyenleri "Baraj plaj değildir" diye uyardı

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken, pek çok kişi yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken DSİ 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesini istedi.



Aileleri uyaran Eker, "Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz 'ben yüzme biliyorum' diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir" diye konuştu.



DSİ olarak pek çok sulama kanalı ve göletin çevresini korkuluklarla kapattıklarını; bazı noktalara ise uyarı levhaları astıklarını vurgulayan Ali Fuat Eker, ancak yine de asıl sorumluluğun vatandaşa düştüğünü söyleyerek, "Orman ve Su İşleri Bakanlığımız hazırladığı kamu spotları ile sık sık vatandaşımızı uyarıyor. Biz de elimizden geldiğince tesislerimizin çevresinde önlemler alıyoruz. Ancak vatandaşımız da yaşanan acı olaylardan ders almalı; bilinçli olmalıdır. Özellikle aileleri uyarıyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım, baraj, gölet ve sulama kanallarında ölüm oyunu oynamalarına artık izin vermeyelim" dedi.



HASTALIK RİSKİ DE VAR

Dezenfekte edilmemiş durgun suyun yüksek oranda hastalık riski de taşıdığına dikkat çeken Ali Fuat Eker; durgun sularda bakteri ve virüslerin daha kolay yaşama imkanı bulduğunu vurguladı. Eker, "Birkaç saatlik eğlence, hayatınız boyunca sizi hastane koridorlarına mahkum etmesin" dedi.