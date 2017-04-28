Dikkat! Bu ilde alkol içmek yasak!

Antalya'da alkol sevenlere kötü haber geldi. Artık açık alanda içki içmek yasak

Antalya'da alkol içmeyi sevenlere kötü haber geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Valiliği birçok yerde alkol almayı yasakladı. Bu yerler arasında park halindeki aracınız da var, piknik alanı da.



Açıklamada şunlar söylendi: "Antalya il sınırları içerisinde huzur ve güvenliği ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla, kamunun istifadesinde açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesinde sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 Maddesini ihlalden işlem uygulanacağına dair Valilik Makamı'nın Olur'ları ile karar verilmiştir."





