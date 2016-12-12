Dikkat! Bu illerde yarın kar var

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta ve Burdur iç kesimlerinde yarın kar yağışının etkili olacağını açıkladı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren yağmur şeklinde görülecek yağışların, yarın öğleden sonra Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde kuzeyli rüzgarlarla birlikte karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtildi.



Yağışların, 14 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği vurgulandı.



Rüzgarın yarın akşam saatlerinden çarşamba günü gece saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalarak, mevsim normallerinin atına inmesi beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, meydana gelebilecek düşük sıcaklık, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.



DENİZLER İÇİN DE FIRTINA UYARISI



Denizlerde de fırtına görüleceği uyarısının yapıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bodrum-Kaş arası ve Antalya Körfezi'nde denizlerde de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 15 Aralık Perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara kaşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."