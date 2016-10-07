Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yurdun kuzeyi ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un batı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın (08.10.2016 Cumartesi) yurdun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli olarak esecek rüzgarın; Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Konya çevrelerinde kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. Kuvvetli rüzgarların saat 08.00 ile 16.00 arası etkili olması bekleniyor.



SICAKLIKLAR ARTIYOR



Kuzey kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



GECE SAATLERİNE DİKKAT!



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 25



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu 27



Adana: Az bulutlu ve açık 31



Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 26



Antalya: Az bulutlu ve açık 27



Samsun: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 23



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31



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