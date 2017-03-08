Dilek Doğan davasında 'yok' denilen görüntüler izlendi

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polis in silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden " Dilek Doğan davası" nda , polis kamerasından kurtarılan yeni görüntüler izlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

İDDİANAME

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde güvenlik gerekçesiyle izleyiciye kapalı olarak görülen duruşmaya, öldürülen Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, babası Metin Doğan şikayetçi olarak katılırken; aileyi 50'nin üzerinde avukat temsil etti. Tutuksuz yargılanan polis Y.M. ise gelmedi. Duruşmayı CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da izledi.Duruşmada, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda polis kamerasının incelenmesi sonucu kurtarılan olay anına ilişkin yeni görüntülerin mahkeme salonunda izlendiği öğrenildi. Ancak bu görüntüleri izlemeye dayanamayan Aysel Doğan ve Metin Doğan, mahkeme salonundan çıktı. Doğan ailesinin avukatlarının, görüntüler üzerine beyanlarda bulunarak sanık polisin "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi. Duruşmaya ara verildi.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'na iki kadın tarafından saldırı yapılması üzerine şüphelilerin aranmasına başlandığı, bu nedenle Dilek Doğan'ın ailesiyle yaşadığı evde de arama yapıldığı anlatılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çesitli birimlerine mensup 13 görevli memurun biri zırhlı, dört sivil araçla adrese gittikleri, sanık polis memuru Y.M'nin aramaya katılan özel harekat grubunun amiri olduğu kaydediliyor. Dilek Doğan'ın öldürüldüğü sırada başka bir odada kayıt yapan polis kamerasından alınan seslerin dökümüne de iddianamede yer veriliyor. İddianamede, sanık polis memuru Y.M. ile şikayetçiler tarafından olayın farklı anlatıldığı, patlama anına ait bir görüntü olmadığı vurgulanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık Y.M.'nin "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Davada, olay gününe ait kayıtların ham hallerinin silindiğinin anlaşılması üzerine tüm görüntülerin kurtarılması için polis kamerası Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmişti. Jandarma Kriminal de tüm görüntüleri kurtararak mahkemeye sunmuştu. Kurtarılan görüntüler 14 CD halinde mahkemeye yollanmıştı.