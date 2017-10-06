Dilencinin 32 banka hesabı, 309 bin TL varmış!

Adana'da sokakta dilencilik yaparken zabıtalarca yakalanan 63 yaşındaki A.K.'nin bankalarda 309 bin lira parasının bulunduğu ortaya çıktı

Dilencinin 32 banka hesabı, 309 bin TL varmış!

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Cuma namazı nedeniyle dilencilere yönelik uygulama yaptı. Merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki Hal Vezir Camii çevresinde zihinsel engelli kızı 39 yaşındaki N.K. ile birlikte dilenen A.K.'yı yakalayan ekipler, üzerinde 85 lira nakit para ile 32 adet banka hesap cüzdanı ele geçirdi. Dilenci A.K.'nin adına düzenlenen banka hesap cüzdanlarını inceleyen zabıta görevlileri, farklı bankalarda 309 bin lira parası bulunduğunu saptadı. Kabahatler Kanunu’na göre dilencilik yapan A.K. ve kızına 50'şer lira para cezası kesen zabıtalar, ele geçirilen paraya el koydu. 309 bin lira bulunan ve birçoğu vadeli olan banka hesaplarıyla ilgili de tutanak tutan görevliler, adli işlem yapılması için A.K.'yi polislere teslim etti.

A.K.'nin banka hesaplarında bulunan paranın dilencilik yoluyla temin edilip edilmediğine ilişkin soruşturma açılacağı öğrenildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #dilenci
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