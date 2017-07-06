Dilovası rampasında mola verildi

Bu sabah başlayan yürüyüşte 13 kilometre yürünerek Dilovası Rampası Mevkii'ne ulaşılarak mola verildi

Saat 15.00'te yürüyüş yeniden başlayarak Gebze'ye ulaşılacak. Mola yerinde bulunanlara karpuz, su ve çay ikramında bulunuldu. Yürüyüş sırasında yorulanlar çimenlerin üzerine yatarak dinlendi. Yürüyüş sırasında fabrikalarda çalışan bazı işçilerin 'Rabia' ve 'Bozkurt işareti' yaptıkları görülürken, yol kenarında bulunanlar sevgi gösterilerinde bulundu. Yürüyüşe DİSK'e bağlı sendikalar da katılarak destek verdi. Özel harekat polisleri çevredeki binalara konuşlanarak yürüyüşü izledi. Yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.





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