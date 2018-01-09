Din kültürü öğretmeninden tepki çeken paylaşım!

Tekirdağ'da bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Cihad Ç.'nin sosyal medyada yazdıkları tepki çekti

Bir süre önce Konya'da bulunan bir imam hatip okulunda öğretmenlik yapan Ercan Harmancı'nın sosyal medya paylaşımları olay olmuştu. Harmancı sosyal medya hesabına, beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri sürmüş ve onlardan etkilenmeyenlerin erkekliklerini sorgulaması gerektiğini yazmıştı.



Bir skandal paylaşım da Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nden geldi. Burada bulunan bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Cihad Ç., Facebook hesabına, 'Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük' yazdı.



#SaldıranlarSamimiDeğiller başlığı ile 'Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)' cümlelerini yazan öğretmene bazı takipçileri ise tepki gösterdi.



Cihad Ç., kendisine "Hiç yerli bir paylaşım olmamış, kendini besleyemeyen çocuğun evlendirilmesi bunun teşvik edilmesini size değil kimseye yakıştıramıyorum insanların aklıyla dalga geçmeyin lütfen. Siz 12 yaşındayken neydiniz? Savunduğunuz konu baba olmayı öneriyor" yazarak tepki gösteren bir takipçisine de Cihad Ç., "Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şuanda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M....ciğim?" diyerek yanıt veriyor.