Özellikle büyük bacalarda yılda 1 ya da 2 defa kullanılan baca temizleme işlemi önemli olarak bilinmektedir. Büyük işletmeler olarak da bulunan yasal durum 3 ayda bir şekilde yapılması önerilmektedir. Bu nedenle Baca Temizliği, için İtfaiye Daire Başkanlığında yetkili firmalarca yapılması gerekmektedir.

Özellikle büyük bacalarda yılda 1 ya da 2 defa kullanılan baca temizleme işlemi önemli olarak bilinmektedir. Büyük işletmeler olarak da bulunan yasal durum 3 ayda bir şekilde yapılması önerilmektedir. Bu nedenle Baca Temizliği , için İtfaiye Daire Başkanlığında yetkili firmalarca yapılması gerekmektedir.

Hem hava şartlarından kaynaklanan hem de yakıt türlerinden ötürü oluşan birikintilerin bacadaki temizliği için eğitimli kişilerin yapması zorunlu bulunmaktadır. Bu durumun olmaması ile hava sirkülasyonunun gerçekleşmemesi ve bacanın tam olarak randımanlı şekilde işlem görmemesi söz konusu olabilmektedir.

Aynı zamanda Restaurant baca temizliği içinde kullanılan Baca Temizleme , işlemleri titiz bir şekilde eğitimli ustalar tarafından yapılmaktadır. Bu alanda kullanılan temizleme yöntemleri oldukça çeşitli olarak bulunabilmektedir. Baca temizliği için kullanım alanları olarak bilinen yerlerde;

Restoran Yağlı Kanal Temizliği

Isı Kazan Baca Temizliği

Fabrika Baca Temizliği

Fırın Baca Temizliği

Şömine Baca Temizleme

Havalandırma Kanal Temizliği

Dinamik baca temizleme servisi bünyesinden bulundurduğu profesyonel ekip ve ekipmanlarla Türkiye geneli hizmet vermektedir.. Büyük işletmelerin ya da fabrikaların 3 ayda bir yapılan temizliği bu makineler ile yapılabilmektedir. Bilinçsiz olarak yapılan baca temizleme işlemi ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Yetkisizce kişilerce temizlenen bacalar mal ve can güvenliğinizi tehtit edebilir..

Bu duruma karşılık olarak temizleme işlemi kontrollü ve sıralı şekilde yapılmaktadır. Bu alanda eğitimli kişiler hızlı bir şekilde temizleme işlemini tamamlayarak teslim etmektedir.

Dinamik Baca Temizleme Yöntemleri

Temiz hava dolaşımının binalar içerisinde sağlanması için havalandırma kanalların temiz olmalıdır. Bu hava kanalları zaman içerisinde çeşitli kirler, tozlar ve yağlar ile kirlenmektedir. Bu temizlik işlemleri için özel cihazlar kullanılarak daha temiz ve hızlı iş yapılabilir. Bu kanalların kirlenmeleri ve tıkanıklıkların tespiti için kameralı robot yardımına ihtiyaç duyulabilir. Havalandırma kanallarında bulunan vanalar, fanlar, filtreler ve motorlar ayrıca kontrolden geçerek temizliği sağlanmalıdır.

Dinamik baca temizliği yasal izinleri tamamlanmış kurumlar tarafından yapılmalıdır. Bu kurumlar eğitimli personeller ve deneyimli ekipler tarafından profesyonelce yapılmalıdır. Temizlenen bacalar kaliteli işlem yaparlarken bina içerisindeki temiz hava dolaşımını daha fazla yapmaktadır.