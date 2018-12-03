Dini nikahlı eşi resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıkınca...

Adana'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.K.'nin resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıkması nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen edebiyat öğretmeni Zeynep E.(43), zihinsel ve bedensel engelli oğlu S.K.'yi (11) kız kardeşine bıraktıktan sonra evinde tuz ruhu ve çamaşır suyu içerek, yaşamına son verdi. Zeynep E.'nin evinde "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bulundu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Endüstri meslek lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Zeynep E., iddiaya göre, "Veli toplantısına gideceğim" diyerek, zihinsel ve bedensel engelli oğlu S.K.'yi kız kardeşinin evine bıraktıktan sonra kendi evine döndü. Dini nikahla birlikte yaşadığı, kendisi gibi öğretmen olan çocuğunun babası H.K.'nin resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıktığını öğrenmesi ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Zeynep E., "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bıraktıktan sonra çamaşır suyu ve tuz ruhu içti. Zeynep E.'nin veli toplantısına gelmemesi üzerine iş arkadaşları, kadını arayıp, ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine eve giden yakınları, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri ile öğretmenin yakınları, çilingire kapıyı açtırdı. Eve girildiğinde Zeynep E.'nin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zeynep E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, eve gelerek, incelemelerde bulundu. Bu sırada küçük S.K.'nin otoparkta arkadaşlarıyla oyun oynadığı görüldü. Zeynep E.'nin olay yerine gelen yakınları, S.K.'ye sarılıp, gözyaşı döktü. Zeynep E.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.