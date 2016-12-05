Diş doktoruna giden 8 yaşındaki kıza, doktor şiddeti!

Bursa'da diş doktoruna giden küçük kız, iddiaya göre ağzını açmayınca doktor tarafından şiddete uğradı

Sürekli doktora yönelik şiddet haberlerinin yer aldığı gündemde bu kez şiddet doktordan geldi. İddiaya göre Bursa'da bir anne, 8 yaşındaki İrem Eti'nin sallanan süt dişini kontrol ettirmek için kızını hastaneye götürdü. Ancak küçük kız ağzını açmayınca doktor R.G., küçük kızın yüzüne diş çekim aleti ile vurdu ve kolundan tutup koltuktan attı.



Olay geçtiğimiz 29 Kasım'da saat 13.30 civarında meydana geldi. Anne Tülay Eti, kızı İrem Eti'yi Devlet Hastanesi Hürriyet Semt Polikliniği'ne götürdü. Kadın doktor küçük kızı tek başına içeriye aldı. Doktor, küçük kızın ağzını açmasını istedi ancak kız korktuğu için ağzını açmadı. Bunun üzerine doktor iddiaya göre, “Bu dişi çekmek lazım, çektirmeyeceksen niye geldin” dedi. Daha sonra da kızın yüzüne diş çekme aparatıyla vurdu. Çocuğun kolundan tutup koltuktan yere fırlattı. Küçük kız ise bunun üzerine çığlıklarla odadan çıkıp annesine koştu.



Kızının yüzündeki kızarıklık ve tırnak izlerini gören anne kızının anlattıklarıyla şok oldu. Anne hemen doktorun odasına girdi. Bunun üzerine anne ve doktor arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor, anneye de “Madem kızın ağzını azmayacaktı niye getirdin” diyerek tokat attı. Bu sırada içeriye giren güvenlik görevlileri de anneyi hastaneden çıkardı.



Anne, hemen polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu. Anne Eti olayı şöyle anlattı: "Kızımın sol koluna ve yüzündeki morlukları görünce içeriye girip niçin böyle bir şey yaptığını sorduğumda bana da bağırıp tokat attı, daha sonra aramıza güvenlik görevlileri girip ayırdılar ve beni dışarıya çıkardılar, beni ve kızımı darp eden doktordan şikayetçiyim”





KÜÇÜK KIZIN İFADESİ ALINDI



Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan İrem Eti, şunları söyledi: "Annemle birlikte doktora gittik. Annem dışarıda kaldı, hemşire beni içeriye yalnız aldı, koltuğa oturttu. Doktor bayan ağzımı açmamı istedi, ben de canım acıyacak diye açmadım. Sonra bana otur dişine bakacağım mecbursun diyerek elindeki aletle bir şeyler yaptı, canım yandı acıyor diye yüksek sesle bağırdım, bunun üzerine bayan doktor elindeki alet ile önce ağız kenarıma, sonra alın bölgeme sert bir şekilde vurdu. Ben acı ile istemediğimi söyleyince oturduğum koltukta sol kolumdan tutarak dışarıya doğru fırlattı”



Konuyla ilgili açıklama yapan baba Hüseyin Eti de “Ben bu işin peşini bırakmayacağım eşime ve özellikle kızıma vuran bu hanımefendi ya anne değil, ya da insanlıktan yoksun biri. Çocuğa yapılabilecek en kötü şeyi yapmış" şeklinde konuştu.



Tülay Eti ve İrem Eti, Çekirge Devlet Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Üzerine atılı iddiayı kabul etmeyen diş doktoru R.G. hakkında soruşturma başlatıldı.