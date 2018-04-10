DİSK, 1 Mayıs kararını açıkladı

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul'daki ana adresinin Maltepe miting alanı olacağını söyledi

DİSK, 1 Mayıs kararını açıkladı

DİSK, KESK,  TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.

Kani Beko, "1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe'de olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz" dedi.

Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, " 'Biz bu yıl Taksim'i 1 Mayıs'ta açmayı düşünmüyoruz' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #disk #kani beko #bir mayıs
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