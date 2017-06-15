DİSK Genel Başkanı Beko’dan CHP’ye destek

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun aldığı yürüyüş eyleminin yanında olduklarını belirterek, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde CHP’ye destek açıklaması yaptı

Bandırma ilçesinde CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl ceza alması nedeniyle, CHP ilçe örgütü basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay, Belediye Başkanı Dursun Mirza ile bir panel için Bandırma’da bulunan DİSK Genel Başkanı Kani Beko konuşma yaptı. Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı.



İlçe Başkanı Atilla Atakay, Berberoğlu’na destek verenlere teşekkür ederek, “Hukuku, adaleti, toplumu bir arada tutan tüm duyguları yaralayan bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz”dedi. Bandırma Belediye Başkanı Mirza da basın özgülüğü konusuna değinerek, gazeteci ve milletvekillerinin hapishanede olmasını eleştirdi, OHAL uygulanmalarının devam ettiğine işaret eden Mirza, “Hiçbir yargı denetimi yok, yargının kendisi denetim altına girmiş durumda. Bir partinin genel başkanı yargıçları, Anaysa Mahkemesini, Hakimler Savcılar kurulunu atayabiliyor. Hem patisinin genel başkanlığını hem de Cumhurbaşkanlığını yapıyor. Bu ülkedeki adalet duygusunu yok ettiler. Demokrasi bu ülkede rafa kaldırılmıştır. Müebbet hapis cezası almak için cinayet mi işlemiş ? Terör mü yapmış ? Sadece haber yapmışlar beğenirsin, beğenmesin. Doğru olur yanlış olur” dedi.



Meydanda toplananların aydınlık Türkiye için bir mum yaktığını ifade eden Kani Beko da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun aldığı eylem kararının arkasında olduklarını belirterek, bugün Bandırma’da olmasaydı kendisinin de Kılıçdaroğlu’nun yanında yürüyeceğini söyledi.



Beko “Şube başkanlarını arayarak, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almaları için örgüte talimat verdim. Biz adalet, barış, demokrasi isteyenlerle mutlaka yan yana omuz omuza birlikte olacağız. Enis Berberoğlu ve cezaevinde bulunan 161 gazeteci kardeşimizin bir an önce tahliye edilmesinin talep ediyoruz. Türkiye’de yanlış giden bazı şeyler vardır ve yanlış giden olayları yazdıkları için siz onları cezaevine attınız. Yani 2016 yılında 1970 işçi, iş cinayetlerinde ölmedi mi? İş cinayetlerinde ölenlerin 56’sı çocuk değil mi?”diye konuştu. Beko, sözlerini “Kahrolsun faşist diktatörlük, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, yaşasın işçilerin birliği yaşasın halkların kardeşliği” sloganları ile noktaladı.

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