DİSK: Yüz akı bilim insanları ihraç edildi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, dün gece açıklanan ve 4 binden çok kamu görevlisinin ilişiğinin kesildiği KHK'ya ilişkin bir açıklama yaparak, "Yeni bir Kanun Hükmünde Kararname ile aralarında üniversitenin yüz akı bilim insanlarının da bulunduğu yüzlerce kamu görevlisi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında ifade özgürlüğünü kullanarak barış isteyen bir bildiriyi imzalayan, demokrasinin, hukukun, emeğin ve insan haklarının ve barışın yılmaz savunucusu çok sayıda bilim insanı da var" dedi ve ekledi:
"Bilimi hakkıyla yapan hocalarımız ihraç edildi""Türkiye üniversite geleneğinde çok köklü bir yeri olan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden onlarca hocamız ihraç edildi. Marmara Üniversitesi'nden, aralarında anayasa hukukunun duayeni ve emeğin haklarının savunucusu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu ile Türk Tabipleri Birliği eski başkanı Prof.Dr. Özdemir Aktan hocalarımızın da bulunduğu çok kıymetli hocalarımız ihraç edildi. Diğer üniversitelerden alanlarında gurur kaynağı olan, bilimi hakkıyla yapan hocalarımız ihraç edildi."
Açıklamasını, "Ömürleri darbelere, şiddete ve teröre karşı hukuk devleti ve insan hakları mücadelesi ile geçmiş hocalarımızın terörle ve darbeyle bağlantılı olma iftirası ile tasfiye edilmesini şiddetle protesto ediyoruz" diye sürdüren Beko, ihraçlarla "bilime, demokrasiye, üniversiteye bir darbe daha vurulduğunu" savunarak, şöyle devam etti: