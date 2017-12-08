Diyanet fetvası: Mesaj, internet yoluyla boşanılabilir!

Dini nikahla ilgili dikkat çeken bir fetva yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bir erkeğin eşinden telefon, mektup, mesaj ve internet yoluyla boşanabileceğini açıkladı

Diyanet fetvası: Mesaj, internet yoluyla boşanılabilir!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşanma geçerli midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

Verilen cevapta "Bir kişi boşanmayı ifade eden sözleri telefon, mektup, mesaj, faks ve internet yoluyla bildirerek de boşanabilir" denildi.

Bu şekildeki boşamanın da yüz yüze boşanmak gibi geçerli olduğu söylendi.

Cevapta "Ancak kocanın boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir, kişi yazı veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır" ifadesi yer aldı.

Boşanmanın kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlayacağı da belirtildi.

Etiketler; #diyanet #boşanma #internet
Önceki Haber
İzmir'de sanat ve lezzet bir arada
Sonraki Haber
İzmir'de öğrenci servisi kaza yaptı: 16 öğrenci yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.