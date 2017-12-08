Diyanet fetvası: Mesaj, internet yoluyla boşanılabilir!

Dini nikahla ilgili dikkat çeken bir fetva yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bir erkeğin eşinden telefon, mektup, mesaj ve internet yoluyla boşanabileceğini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşanma geçerli midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.



Verilen cevapta "Bir kişi boşanmayı ifade eden sözleri telefon, mektup, mesaj, faks ve internet yoluyla bildirerek de boşanabilir" denildi.



Bu şekildeki boşamanın da yüz yüze boşanmak gibi geçerli olduğu söylendi.



Cevapta "Ancak kocanın boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir, kişi yazı veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır" ifadesi yer aldı.



Boşanmanın kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlayacağı da belirtildi.