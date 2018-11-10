Diyanet'ten skandal ziyaret!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na 10 Kasım'da geçmiş olsun ziyaretinde bulunması sosyal medyada tepki çekti

Diyanet'ten skandal ziyaret!
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:20

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ayağından operasyon geçiren Mısırlıoğlu'na, Erbaş'ın ziyareti sosyal medyada tepki çekti.

Kadir Mısıroğlu, ayağından bir operasyon geçirmiş, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na 10 Kasım'da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erbaş'ın ziyareti sosyal medyada tepki topladı.

Etiketler; #diyanet #diyanet kadir mısıroğlu ziyaret
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