Diyarbakır'da çatışma: 3 şehit

Diyarbakır'da çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğu öğrenildi

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünde 3 gün önce başlatılan 'Bayrak 54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu' kapsamında bugün öğlen saatlerinde Lice İlçesi kırsalında çıkan çatışmada 1'i güvenlik korucusu, 4'ü asker, toplam 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 askerin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Çatışmada 2 PKK terör örgütü mensubunun ise öldürüldüğü belirtildi.