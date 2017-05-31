Diyarbakır'da çatışma: 3 şehit

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünde 3 gün önce başlatılan 'Bayrak 54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu' kapsamında bugün öğlen saatlerinde Lice İlçesi kırsalında çıkan çatışmada 1'i güvenlik korucusu, 4'ü asker, toplam 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 askerin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Çatışmada 2 PKK terör örgütü mensubunun ise öldürüldüğü belirtildi.
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