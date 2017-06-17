Diyarbakır'da PKK operasyonu: Silah, sığınak, uyuşturucu...

Diyarbakır'da 10 bin güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait, içerisinde yüklü miktarda silah ve mühimmatın olduğu 1 mağara ve 3 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın 4 ilçesinin 104 köy ve mezralarında toplam 1528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 10 bin güvenlik görevlisinin katımıyla 28 Mayıs'tan buyana sürdürülen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle dedi:



"16 Haziran 2017 Cuma günü icra edilen operasyon kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 33 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde; 49 araç ve 271 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, 2'si 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan, 1'i 'Bölücü terör örgütü işbirlikçisi' olarak faaliyet yürütmekten aranma kaydı bulunan toplam 3 şahıs gözaltına alınmış. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 13 köy ve 2 mezrada toplam 88 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 mağara, 3 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 6 adet jelikan bidon, 2 adet muhtelif marka tabanca şarjörü, 6 çift mekap ayakkabı, 50 kg un, 5 kg makarna, 3 kg reçel, 4 adet 500 ml'lik serum, muhtelif yiyecek maddeleri ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Silvan İlçesi Dolaplıdere Köyü kuzeyindeki Erkenciler mezrası yol ayrımı mevkiindeki karayolu kenarına 1 adet 12 kg'lık tüp içerisine yaklaşık 50 kg Amonyum Nitrat ve şeker ile güçlendirilerek hazırlanmayı müteakip yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcı düzeneği operasyon birliklerince tespit edilmesi sonrasında patlayıcı madde imha timi tarafından yerinden çıkarılarak, emniyetli bir bölgede tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 121 kilo 75 gram kubar, 239.9 kilogram toz olmak üzere toplam 361.65 kilogram uyuşturucu maddesi ile 196 bin 870 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, kubar maddesi muhafaza altına, 4 şahıs ise gözaltına alınmıştır.Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. "





