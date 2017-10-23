Diyarbakır'da uzman çavuşa evinin önünde saldırı!

Diyarbakır'da evinden çıkan bir uzman çavuşa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş hastaneye kaldırıldı

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evinden çıkan Uzman Çavuş B.D., evin önündeki aracına malzeme koydu. Diyarbakır nüfuslu olduğu öğrenilen uzman çavuşa o sırada silahlı saldırı düzenledi. Arkasında bulunan kişi tarafından vurulan uzman çavuş, sırtından ve başından kurşun darbesi aldı. Ağır yaralı uzman çavuş olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.