Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, dün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralı

Diyarbakır'da polise yönelik düzenlenen hain saldırıda ilk etapta 1 polisin şehit olduğu ve 5 polisin de yaralandığı bilgisi verilmişti. Ancak hastaneye kaldırılan polislerden 3'ünden daha acı haber geldi. Şehit sayısı 4'e yükselirken, 2 polisin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



BOMBALI SALDIRIDA YAKLAŞIK 200 KİLO PATLAYICI KULLANILMIŞ



Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda yaklaşık 200 kilo patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Saldırıya uğrayan polis zırhlı aracı yapılan incelemeden sonra vinç yardımıyla bölgeden kaldırılırken, patlayıcının da uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Şehit olan 4 polis memuru için yarın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.



OLAY YERİNDE 2 MOTOSİKLET BULUNDU



Öte yandan, patlamanın meydana geldiği alanda, araştırma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanın olduğu yerden 500 metre uzaklıkta 2 motosiklet bulduğu öğrenildi. Terkedilmiş olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.





1 METRE DERİNLİĞİNDE, 5 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU



Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyet alanında görevli polislere yönelik gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı patlama noktasında 1 metre derinliğinde, 5 metre çapında bir çukurun açıldığı ve patlayıcının yerleştirildiği mezarlık duvarının bir kısmının yıkıldığı görüldü. Daha önceden yer kazılarak yerleştirilen patlayıcının şiddetiyle tonlarca ağırlığındaki zırhlı midibüsün, patlama noktasından yaklaşık 8 metre uzağa fırlayıp devrildiği görüldü.



VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA



Bu arada Diyarbakır Valiliği'nce yapılan ikinci yazılı açıklamada, şehit sayısının 4'e çıktığı doğrulanarak, şu görüşlere yerverildi:



"İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında, bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda 4 polis memurumuz şehit olmuş 1'i ağır olmak üzere 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehit Çevik Kuvvet Polislerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır olup, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."



3 KİŞİ GÖZALTINDA



Diyarbakır da dün 4 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.