Diyarbakır'daki şehitlerin isimleri belli oldu

Mardin-Diyarbakır Karayolu'ndaki patlamada şehit olan askerlerin isimleri belli oldu.
Mardin- Diyarbakır Karayolu'nda yapılan yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi onucu şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.
İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi'nde oturan İmalı ailesine acı haberi, Türkoğlu Serdar Kartal ile askeri yetkililer verdi. Haydar ile Selbi İmalı çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Nişanlı olduğu ve Mayıs ayında yapılacak düğün töreni için de evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen şehit Erkan İmalı'nın cenazesi, yarın Türkoğlu'nda düzenlenecek tören ardından toprağa verilecek.
Kayseri'de şehit acısı
Mardin-Diyarbakır karayoluna teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının askerlerin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit olan iki askerden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın Kayseri'deki baba ocağına, ateş düştü.
Şehidin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde bulunan babası Necati Yıldırım'ın evine gelen askeri yetkililer, acı haberi ailesine bildirdiler. Şehidin babası Necati ile annesi Selma Yıldırım'ı evlerinden alan askeri yetkililer, aileyi askeri uçakla cenaze töreni için Diyarbakır'a götürdü. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın öğleyin Kalemkırdı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.