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    • Diyarbakır Lice'de 1 şehit. Şehidin ismi ve memleketi belli oldu

    Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü

    24 Eylül 2016 Cumartesi 11:11
    Diyarbakır Lice'de 1 şehit. Şehidin ismi ve memleketi belli oldu
    Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri üçgeninde devam eden operasyonlarda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

    Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilanından sonra başlayan operasyonlar devam ediyor. Operasyonu yürüten güvenlik güçleri ile PKK'lı terösitler arasında bugün sabah erken saatlerinde Çavundur Bölgesi'nde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada açılan ilk ateş sırasında 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ek binasında tedaviye alındı. Çatışmada 1 teröriste de öldürüldü.

    Bölgede PKK'lı terösitlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor. 


    Kayseri’ye şehit ateşi düştü

    Diyarbakır Lice’de PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Arda Şen’in acı haberi, Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Malak Mahallesi'ndeki ailesini gözyaşlarına boğdu.

    Diyarbakır’da Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilanından sonra başlayan operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında bu sabah erken saatlerinde Çavundur Bölgesi'nde sıcak temas sağlandı. Çatışmada Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Arda Şen şehit oldu. Şehit Şen’in acı haberi, Pınarbaşı İlçesi Malak Mahallesi’nde oturan babası Hayrettin ile annesi Fatma Şen’e verildi. Babasının evinin kapısına Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri de taziye için babasının evine geldi. 4 kardeşi olan şehit Uzman Çavuş Şen’in Kurban Bayramı'nda nışanlandığı belirlendi. Şehit Uzman Çavuş Şen’in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, şehit, Lice şehit

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