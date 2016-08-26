26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Diyarbakır Lice'de şehit sayısı 5'e yükseldi

    Diyarbakır Lice ve Bingöl Karlıova'dan şehit haberleri geldi. Diyarbakır'da PKK, üs bölgesine saldırdı 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Bingöl'de de tuzaklanan bomba patlatıldı ve 1 uzman çavuş şehit oldu

    24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:01
    Diyarbakır Lice'de şehit sayısı 5'e yükseldi
    Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde bir grup PKK'lı teröristin, Abalı ile Tapantepe bölgeleri arasında oluşturulan askeri üs bölgesine roketatar ve otomatik silahlarla saldırısında 4 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.

    Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı ile Tapantepe bölgeleri arasında oluşturulan üs bölgesinde görev yapan komando timine, PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bölgeye takviye askerler sevk edilerek, saldırıyı düzenleyen teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.

    ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

    Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği roketatar ve silahlı saldırıda şehit olan askerlerin sayısı 5'e yükseldi.

    Saldırıda yaralanan 8 askerden, durumu ağır olan ve Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altında bulunan bir asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan 7 askerin tedavisi Asker Hastanesi'nde sürüyor.

    BİNGÖL'DE 1 ŞEHİT

    Bingöl'ün Karlıova İlçesi Cehennem Ormanları'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu.

    Karlıova'da Cehennem Ormanları'nda bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin iki gün önce başlattığı hava destekli operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında bugün teröristlerin araziye tuzakladığı mayının patlaması sonucu Afyonkarahisarlı uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu. Bölgede güvenlik güçleri ile PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Cehennem Ormanları'nda dün çıkan çatışmada geçici köy korucuları İdris Demir ile Tarık Aydemir şehit olmuştu.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bingöl, Bingöl şehit, Karlıova şehit

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz