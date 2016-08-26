ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

BİNGÖL'DE 1 ŞEHİT

Haber Kaynağı: DHA

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde bir grup PKK'lı teröristin, Abalı ile Tapantepe bölgeleri arasında oluşturulan askeri üs bölgesine roketatar ve otomatik silahlarla saldırısında 4 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı ile Tapantepe bölgeleri arasında oluşturulan üs bölgesinde görev yapan komando timine, PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıya askerlerin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Bölgeye takviye askerler sevk edilerek, saldırıyı düzenleyen teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği roketatar ve silahlı saldırıda şehit olan askerlerin sayısı 5'e yükseldi.Saldırıda yaralanan 8 askerden, durumu ağır olan ve Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altında bulunan bir asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan 7 askerin tedavisi Asker Hastanesi'nde sürüyor.Bingöl'ün Karlıova İlçesi Cehennem Ormanları'nda PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu.Karlıova'da Cehennem Ormanları'nda bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin iki gün önce başlattığı hava destekli operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında bugün teröristlerin araziye tuzakladığı mayının patlaması sonucu Afyonkarahisarlı uzman çavuş Kerim Üye şehit oldu. Bölgede güvenlik güçleri ile PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Cehennem Ormanları'nda dün çıkan çatışmada geçici köy korucuları İdris Demir ile Tarık Aydemir şehit olmuştu.