Diyarbakır şehitlerinin isimleri belli oldu

Diyarbakır Dicle'de meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. Şehitlerin acı haberi ailelere iletildi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında, PKK’lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) acı haberi memleketi Amasya'daki baba ocağına ulaştı.





Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın şehit haberi Beldağ köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Çakı’nın acı haberinin verilmesinin ardından baba evine Türk Bayrağı asıldı. Anne Behiye ve Baba Bekir Çakı oğullarının şehit haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi önünde ambulans bekletildi. Ayrıca haberi alan yakınları da taziye için şehidin evine geldi.





Alanya’ya şehit ateşi düştü



Diyarbakır’da teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Fatih Uysal şehit oldu. Şehidin Antalya’nın Alanya ilçesinde oturan ailesine şahadet haberi verildi.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon sırasında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 5 askerden Uzman Çavuş Fatih Uysal, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.





AİLEYE ŞAHADET HABERİ VERİLDİ



Antalya’nın Gazipaşa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın Alanya ilçesi merkez Bektaş Mahallesi 106 Sokak’ta oturan babası Mustafa ve annesi Gülsüm Uysal çiftine şahadet haberini Kaymakam Mustafa Harputlu ve beraberindeki heyet verdi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletilirken, Alanya Belediyesi ekipleri de baba evinin önünde taziye çadırı kurmaya başladı.





Konya'ya şehit ateşi düştü



Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın (28) memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.



Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ufacık, şehit oldu. Konya'da yaşayan Ufacık ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Manavlık yapan baba Bahattin Ufacık, iş yerinden çağrılıp, eve geldikten sonra acı haberi aldı. Tarlada çalışan anne Tülay Ufacık ise komşuları tarafından telefonla aranıp, 'Antalya'dan misafirlerin geldi' denilerek, eve çağrıldı. Komşularına inanmayan anne, oğluna bir şey olup, olmadığını sordu. Eve gelen anne Ufacık da acı haberi askeri yetkililerden aldı.





Bekar olduğu öğrenilen şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesinin bugün memleketi Akşehir'de defnedilmesi bekleniyor.