Diyarbakır şehitlerinin isimleri belli oldu

Dün Diyarbakır'da düzenlenen saldırıda 4 polis şehit oldu. Şehit acısı İzmir, Eskişehir, Trabzon ve Toprakkale'ye düştü

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Şenali Ocak'ın İzmir'de yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı.



Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Alçak saldırıda şehit olan polislerden evli ve 1 çocuk babası Şenali Ocak'ın İzmir'in Çiğli İlçesi Harmandalı Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin babası Mehmet Ocak ‘Senin yerine ben öleydim oğlum’ diyerek yürekleri dağladı. Komşularının ve akrabalarının akın ettiği taziye evinde Çiğli Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken 1 ambulans da evin önünde hazır bekletildi. Görevine bugün başlayan Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz taziye çadırına gelerek şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Menemen Müftüsü Solmaz dua etti. Şehit Şenali Ocak’ın cenazesinin yarın Küçük Çiğli Cemevi’nden kaldırılacağı öğrenildi.





Şehit ateşi Eskişehir'e de düştü



Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan yakınları yasa boğuldu.



Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi. Şehidin babaevinin girişine Türk Bayrağı asıldı. 9 aylık Eyüphan adlı bir oğlu olan Ali Sevim'in cenazesi yarın ikindi namazından sonra Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.



Trabzon'a şehit acısı



Diyarbakır'da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’da yaşayan ailesine acı haber ulaştı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi’nde oturan baba ocağına acı haberi verdi.



Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır’da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın babası Ali Özcan’ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin oturduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, acı haber sonrası fenalaşan anne Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Şehit polis memuru Özcan’ın cenazesi yarın Diyarbakır’daki törenin ardından Trabzon’da toprağa verilecek.





Toprakkale'ye şehit ateşi düştü



Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki baba ocağı yasa büründü.



Şehidin Kışla Mahallesi'ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava'ya verdi. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.



EŞİ 3 AYLIK HAMİLE



Şehit Mahmut Ava'nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava'nın cenazesi, yarın sabah Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale'ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.