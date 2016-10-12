Diyarbakır'da 2 suikastçi yakalandı

Jandarma ekiplerinin Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda PKK'nın suikast tarzı eylemler için görevlendiği tespit edilen 2 kişi yakalandı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı araç saldırılarının önlenmesi amacıyla yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Açıklamada, alınan önlemler kapsamında, PKK üyelerine kuryelik yapan ve bu kapsamda bölücü terör örgütü mensuplarıyla görüşmek amacıyla 2 kişinin Silvan İlçesi kırsal kesimine gideceğine yönelik ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin söz konusu 2 kişiyi yol kontrol uygulamasında yakaladığı belirtilirken şöyle denildi:



"Şahıslarla yapılan görüşme sonucunda, Silvan kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduklarını, bölücü terör örgütü mensupları tarafından suikast tarzı eylemler yapmakla görevlendirildiklerini beyan etmişlerdir. Şahıslara ait ev ve eklentilerinde Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile yapılan aramada evin alt katında bulunan boş ahırın duvarına iki adet hedef çizildiği ve bu hedeflere ateş etmek suretiyle bölücü terör örgütü mensupları tarafından atış eğitimi verildiği tespit edilmiş, yapılan aramada toplam 7 adet 9 mm boş tabanca fişeği bulunmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşların ve kamu personelinin emniyetini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



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