Haber Kaynağı: DHA

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Lice ilçesine bağlı, Güçlü, Gökçe, Ziyaret, Uçarı, Serince, Çağdaş, Kayacık, ve Esenler Mahallesi, Hani'ye bağlı Kırım, Gömeç ve Yayvan Mahallesi, Kocaköy'ye bağlı Şaklat ve Yazıköy Mahallesinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 09 Eylül 2016 Cuma günü saat 05.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır."Söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiğine yer verilen açıklamada, yasağın bitim süresinin ayrıca duyurulacağı bildirildi.