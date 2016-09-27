Haber Kaynağı: DHA

Diyarbakır Valiliği'nden sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Lice ve Hani ilçesi sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada operasyonda bölgede PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmenin de hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 22 Eylül 2016 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."