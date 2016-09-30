Diziler, hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Öyle ki, yaz kış demeden onlarca dizi çekimi yapılmaktadır. Hepimizin sevdiği, hayranı olduğu sanatçılar bize diziyi sevdiren karakterlerdir. Genellikle başrol oyuncuları dizide aşk yaşamaya başlar ve bu gerçek hayatlarına da yansır. Bu yüzden bu tarz olaylar dizi haberleri başlığıyla magazin dünyasında ayrı bir yer edinir.

Ekonomi Haberleri

Ülkemiz ekonomisi, her ne kadar bağımsız olsa da dünyanın herhangi bir yerinde olan olaylardan etkilenmektedir. Bunun için ekonomi haberleri hiç durmadan güncellenir ve bu dolayısıyla halkı da etkiler. Her sabah para piyasaları takip edilir, güne ona göre başlangıç yapılır fakat gün içinde bile değişen para piyasaları ekonomimizi de yönlendirir.

Dünya Haberleri

Kültürlü, kendini geliştirmek isteyen her insanın dünya haberleri hakkında bilgisi olması gerekir. Çünkü küresel dünyanın herhangi bir yerinde olan olay sizi de etkileyebilir. Gerek siyasi gerek ekonomik alanda hareket ederken tüm bunların bilincinde olmamız bizim için faydalı olacaktır. Bunun için www.star.com.tr tüm güncel haberleri anında size ulaştırır.