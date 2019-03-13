Doğal Taşlarda Kumlama ile Temizlik

Son yıllarda başlayan, dekorasyon trendi olan doğal taş, oldukça hızlı bir şekilde bütün ülkeye yayılmıştır.

Bilindiği üzere, dekorasyonda kullanılan doğal taş iç cephede de dış cephede de oldukça retro ve şık bir hale gelmektedir. Son zamanlarda adını sıklıkla duymaya alıştığımız retro modası modern yapılarda kullanılan eski ürünler anlamına gelmektedir. Doğal taş kullanımı da, retronun en belirgin ve en tercih edilen ürünlerinden biridir. Ancak son yıllarda karşımıza çıkan bu modern ve retro ürünlerin belli başlı problemler olmaktadır. En önemli sıkıntılarından biri de öncesinde olduğu gibi iç cephede ve dış cephede daha kolay ve pratik boyama yöntemleriyle temizlenemiyor olmasıdır. Eğer siz de evinizin iç cephesinde ya da dış cephesinde, doğal taş kullanmak istiyorsanız, olası temizleme yöntemlerini sık aralıklarla kontrol etmeniz gerekmektedir. Doğal taş temizliği konusunda son yıllarda oldukça popüler hale gelen kumlama adlı bir teknikten söz edilecektir.





Kumlama Tekniği Nedir?



Son yıllarda artan restorasyon çalışmalarıyla beraber ortaya yeni bir yöntem çıktı. Önceki yıllarda uzun süren çalışmalar ve su basınçlı aletler ile yapılan restorasyon çalışmaları, insanları daha kolay ve pratik yöntemleri bulmaya itmiştir. Bu anlamda sizlere sunmakta olduğumuz kumlama tekniği son derece modern ve yeni bir tekniktir. İtalyan markalı makineler kullanılarak bu işlemler tamamlanır. Aletler, son derece küçüktür ve oldukça sessiz çalışmaktadır. Basınçlı su püskürtme aletlerinden pek bir farkı yoktur. Makinenin içerisindeki su yerine grit ve kuvars tanecikli mikro kumlar bulunmaktadır. Bu kumlar makinedeki basınç sayesinde temizlenmesi gereken bölgeye doğru püskürtülür. Yalnızca doğal taşların üzerinde bulunan kirleri arındırmak için kullanılır. Taşın kendi yapısına ve görüntüsüne zarar vermez.





Nerelerde Kullanılabilir?



Hem iç cephede hem de dış cephede olan doğal taş temizliği konusunda, kumlama tekniği kolaylıkla kullanılabilir. Oldukça sessizdir ve çok pratiktir. Bu nedenle isterseniz evin içerisinde olun isterseniz bir işletme sahibi, müşterileriniz varken ya da siz evde otururken, firmalar kolaylıkla kumlama işlemini gerçekleştirebilmektedir. Oldukça pratik ve kolay olan bu yöntemin kısa videolarını kolaylıkla internetten bulabilir ve gönül rahatlığı ile izleyebilirsiniz.