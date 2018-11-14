Son yıllarda Kars ilimize giderek artan ilgiyle beraber fenomen olan Doğu ekspresinin rotası hakkında bugün sizlere bilgi vermek istedik. Kars özellikle kışın aşırı bir talep alıyor

Son yıllarda Kars ilimize giderek artan ilgiyle beraber fenomen olan Doğu ekspresinin rotası hakkında bugün sizlere bilgi vermek istedik. Kars özellikle kışın aşırı bir talep alıyor.

Doğu Ekspresi Nedir?

Doğu ekspresi Ankara’dan kalkan Kars’a kadar giden pulman,yataklı ve kuşetli vagon seçenekleri ile karşımıza çıkan bir tren çeşididir. İnsanlar son yıllarda seyahatlerine keyif katmak için uçak yerine otostop ve tren yolculuklarını tercih etmeye başlamışlardır. Doğu ekspresi treni de bunlardan birisidir.

Doğu Ekspresi Rotası Nasıldır?

Doğu ekspresinin rotası Ankara’dan kalkıp sırasıyla Kırıkkale,Sivas,Erzincan ve Erzurum şehirlerine uğrayarak en son Kars’a kadar gidiyor. Bu rotaya İstanbul’dan dahil olmak isteyenler ise İstanbul Pendik’ten hızlı tren ile Ankara’ya gitmek zorundalar. İstanbul’dan Ankara’ya tren bileti fiyatları ise 70 TL’dir.

Doğu Ekspresi Vagon Çeşitleri

Doğu ekspresinde illa yataklı vagonda gitmek zorunda değilsiniz. Pulman ve kuşetli vagon seçenekleri ile Ankara’dan Kars’a kadar gidebildiğiniz gibi isterseniz doğu ekspresinin duraklarından herhangi bir tanesinden yolculuğa dahil olabilirsiniz. Öncelikle hangi vagon tipi size uygun ondan bahsedelim. Pulman tipi koltuklar vagon içinde sağ tarafta çift koltuk sol tarafta ise tek koltuklar vardır. Açıkçası pulman koltuklar rahatsız edici olacağı için uzun bir yolculuk için konforlu olmayabiliyor. Ama Erzurum’dan binip Kars’a gidecekseniz ideal görünüyor. Kuşetli vagonlar ise 4 kişinin aynı kompartımanda yolculuk yaptığı açılabilir koltukları olan kompartıman çeşididir. Eğer kız arkadaşınız ile yolculuk yapacaksanız kondüktör kadın ve erkeğin aynı yerde yolculuk yapmasına izin vermeyebiliyor. Bu yüzden 4 koltuğu birden satın alabilirsiniz. Yataklı vagon ise sadece size özel olan özel odalardan oluşuyor ve oda içinde sadece 2 yatak,lavabo ve masa mevcuttur.

Doğu Ekspresi Fiyatları

Pulman koltuk fiyatı 42 TL

Kuşetli fiyatı 63,5 TL

Yataklı vagonlar ise 187 TL’dir.

Eğer 60-65 yaş arasındaysanız %20 indirim kazanırsınız. Aynı şekilde öğretmenlere,subay,astsubaylara da yüzde 20 indirim uygulanıyor. Buna ek olarak 0-7 yaş arası çocuklara ek bir koltuk almazsanız tamamen ücretsizdir. 7-12 yaş arası çocuklara da yüzde 20 indirim söz konusudur.

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