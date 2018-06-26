Doğu Karadeniz'in tek kadın milletvekili oldu

27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimin'de Doğu Karadeniz'de 6 ilde milletvekili adayı gösterilen 11 kadından sadece 1'i Meclis'e gitmeye hak kazandı. Bölgenin tek kadın milletvekili Trabzon'da Ak Parti'den Bahar Ayvazoğlu oldu

Seçimlerde Doğu Karadeniz'de; Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta partilerin listelerinde 11 kadın aday yer aldı. Meclis'e gitmeye hak kazanan tek kadın ise Ak Parti Trabzon 3'üncü sıra adayı Bahar Ayvazoğlu oldu. Trabzon'da 6 milletvekilliğinin 4'ünü Ak Parti, 1'ini CHP, 1'ini de İYİ Parti kazandı. Ak Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı yapan Ayvazoğlu, 26'ncı Dönem Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun yerine Ak Parti listesinde yer almıştı.

Doğu Karadeniz'de tek kadın milletvekili olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Bahar Ayvazoğlu, "27'nci dönem bizim için tarihi bir dönem. Türkiye için bir devrin başlangıcı. Bu tarihi dönemde öncelikle şehrimde, sonra da Doğu Karadeniz'den seçilen tek kadın milletvekili olduğum için gururluyum. Bundan sonra da inşallah 16 yıldır yaptığımız bütün çalışmaların devamı niteliğinde daha büyük çalışmalarla yola devam diyoruz. Sonuç ne olursa olsun, biz Ankara'da sadece Ak Partililerin, MHP'lilerin değil, bize oy veren, vermeyen bütün Trabzonluların vekili olmak istiyoruz. Sorumluluğumuzun ve üstlendiğimiz vebalin bilincindeyiz. Bu saatten sonra hem Trabzon, hem de Türkiye olarak güçlü Türkiye olma yolunda neler başaracağımızı ve bunu ne kadar hızlı başaracağımızı hep birlikte göreceğiz. Kazanan Türkiye oldu" diye konuştu.

TRABZON'DA MECLİSE 3 YENİ VEKİL

27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Trabzon'dan Meclis'e Ak Parti'den Bahar Ayvazoğlu, CHP'den Ahmet Kaya ve İyi Parti'den Hüseyin Örs, ilk kez gitme hakkı kazandı.

CHP'den Trabzon Milletvekili seçilen Ahmet Kaya, Trabzon şehrinin menfaatleri konusunda bütün milletvekilleriyle birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Bu sonuç benim için gurur verici. Yaklaşık 30 yıldır Trabzon'da CHP siyaseti içerisinde görev yapmış biriyim. Böylesi uzun bir mücadele sonunda milletvekili olarak onurlanmak insana gurur veriyor. Bu anlamda partime, partiye emek veren bütün dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ben bu şehirde yaşamış, bu şehirde doğmuş, bu şehrin sokaklarında oynamış bir insanım. Bu şehirde çok sayıda dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Elbette onlara çözüm olacağız" dedi.

'YERİNE GETİRİLMEYEN VAATLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

İYİ Parti'den Trabzon milletvekili seçilen Hüseyin Örs de Trabzon'un en ulaşılabilir milletvekili olacağını söyledi. Örs, "Trabzon'un çok sorunu var, yaklaşık 16 yıldır Trabzon'da merkezi yönetimin, iktidarın, Trabzon halkına vermiş olduğu birtakım vaatler var. Her seçim döneminde yinelenen, yeniden önümüze gelen vaatler var. Bu vaatlerin, yerine getirilmeyen bir bölümü var. Bu yerine getirilmeyen vaatlerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.