Doğum için cezaevinden çıktı, bakın ne yaptı?

Antalya'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum iznine çıkan Gül Kavas, eşi Serdar Kavas ile birlikte yine aynı suçtan yakalanıp, tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde 07 DT 637 plakalı otomobille Serdar Kavas ile eşi Gül Kavas'ın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarı üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı. Önceki gün mahallede önlem alan jandarma timlerini gören Kavas çifti, otomobille kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu otomobil, Antalya'nın Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde durduruldu.

Serdar ve Gül Kavas'ı gözaltına alan jandarma timleri, otomobilde ve şüphelilerin Dumanlar Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 518 gram eroin, 205 gram kokain, 200 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 30 fişekle uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

DOĞUM İZNİNE ÇIKMIŞ

Şüphelilerden Gül Kavas'ın daha önce Antalya'da uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, bir süre önce girdiği cezaevinden bir hafta önce doğum iznine çıktığı bildirildi.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gül Kavas, savcılıkta verdiği ifadede doğum izni için cezaevinden yeni çıktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Serdar Kavas ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Savcılık sorgularının ardından Serdar Kavas ve eşi Gül Kavas sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.