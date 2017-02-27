Doğum yaptı, bebeğini balkonda ölüme terk etti

Karaman'dan inanılmaz bir vahşet haberi geldi. 22 yaşındaki bir kadın, sevgilisinden hamile kalarak dünyaya getirdiği bebeğini balkonda bıraktı. İki gün balkonda kalan bebek, hayatını kaybetti
Olay Karaman'da meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Huriye P., hastanede doğum yapmak istemedi ve ailesiyle birlikte kaldığı evde kendi imkanları ile doğum yaptı. Genç kadın, daha sonra bebeğini balkona bıraktı. Balkonda bırakılan bebek ise iki gün sonra polis tarafından balkonda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Huriye P., 25 yaşındaki Ramazan Y.'den hamile kaldı. Tedavi için hastaneye giden genç kadına doktorlar doğumun başladığını söyledi. Ancak Huriye P., hastanede doğum yapmak istemedi. Doktorlar da bunun üzerine babadan da imza alınması gerektiğini ancak o şekilde kendisini bırakacaklarını söyledi. Hastaneye gelen Ramazan Y., gerekli evrakları imzaladı ve iki sevgili hastaneden doğum yapmadan ayrıldı.
İddiaya göre eve giden Huriye P., burada kendi imkanları ile doğum yaptı. Kadın daha sonra da bebeğini bir beze sardı ve evin balkonuna bıraktı. Hastane yönetimi de doğum yapmadan hastaneden ayrılan genç kadından şüphelendi ve durumu polise haber verdi.
Polis, ifadesini almak için Huriye P.,'yi karakola çağırdı. Karakola gelen kadının hamile olmadığı fark edildi. Sorguyu derinleştiren polis, genç kadının ailesinin de Huriye P.'nin hamile olduğunu bilmediği ortaya çıktı. Evde arama yapan polis, bebeği ise balkonda buldu. Hayatını kaybeden bebeğin ilk otopsisinde canlı doğduğu belirlendi. Bebeğin ölüm nedeni ise detaylı otopside ortaya çıkacak.
Olay sonrası Huriye P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.