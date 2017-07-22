Doktor ve babası kazada hayatını kaybetti

Konya'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü doktor Ali Rahim Özalp ile beraberindeki babası Mehmet Fikret Özalp hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.15 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ilgın Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ali Rahim Özalp (41) idaresindeki 42 DZD 82 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan ve Şahören köyüne dönüş yapan Mustafa Aztekin'ın kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir süre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Kazada sürücü Özalp ile babası 70 yaşındaki Mehmet Fikret Özalp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası doktor ve babasının hayatını kaybettiğini tespit etti.



Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı ileri sürülen traktör sürücüsü Mustafa Aztekin ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede traktör römorkunda herhangi bir ışık donanımının olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.