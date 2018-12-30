Doktorlar, doğu illerinde dernek kurdular

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın ve Doğum Hastalıkları Bölümü'nde görevli doktor Mehmet Salıcı (31), çoğunluğu doktor olan arkadaşlarıyla birlikte özellikle doğu illerinde eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'ni kurdu. Doktor Salıcı eğitim dönemlerinde kendilerinin de sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Amacımız öğrencilerin tamamen akıllarını ve fikirlerini eğitimlerine verebilmesini sağlamak. Soyut düşünebilmeli. Eğer maddi olarak sıkıntıdaysanız bu kafanızı meşgul edebilir. Biz bunlar için yola çıktık. Bizim yaşadığımız sıkıntıları öğrencilerin yaşamaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde kurulan Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği, İngilizce projesiyle yaklaşık bin öğrenciyi Kocaeli-Adıyaman arasında mektup arkadaşı yaparak İngilizceyi günlük hayata entegre edip dil seviyelerini geliştirmelerini sağladı. Ayrıca satranç projesiyle okullarda satranç sınıfları açılması planlanırken, kadın sağlığı projesiyle de kadınların önlenebilir kanserler ve kadın hastalıkları konularında bilinçlenmeleri sağlandı.

'BİZİM YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI YAŞAMASINLAR'

Öğrencilik dönemlerinde çektikleri sıkıntıları başka öğrencilerin çekmemesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Dr. Mehmet Salıcı, "2014 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 1 TIR dolusu kitap, kıyafet, ayakkabı yardımında bulunduk. Ayrıca öğrencilere sigaranın zararları, üniversitesi hayatı ve hekimlik üzerine eğitimler verdik. Bu durumu sürekli hale getirmek amacıyla 20 Kasım'da, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Hayallere Köprü Kuruyoruz isimli bir derneğimizi kurduk. Derneğimizin yönetimi 6 hekim, 1 hekim adayı, 1 avukat, 1 makine mühendisi, 2 de öğretmenimizden oluşuyor. Üniversiteyi okuduğum dönemlerde babamın işlerinin kötü gitmesi sebebiyle günlerimi borçlarla geçirdim. Biz yeri geldi 1 hafta boyunca yumurta yedik. Çoğu zaman otostop çektik. Biz bu şartlarda okuduk. Amacımız öğrencilerin tamamen akıllarını ve fikirlerini eğitimlerine verebilmesini sağlamak. Soyut düşünebilmeli. Eğer maddi olarak sıkıntıdaysanız bu kafanızı meşgul edebilir. Biz bunlar için yola çıktık. Bizim yaşadığımız sıkıntıları öğrencilerin yaşamaması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'İNGİLİZCE DİL KÖPRÜSÜ KURDUK'

Öğrenciler için 'İngilizce dil köprüsü' kurduklarını belirten Salıcı, şunları söyledi:

"Bizim toplamda 3 projemiz var. Birincisi 'İngilizce Dil Köprüsü Kuruyoruz' projemiz. Amacımız İngilizceyi günlük hayata bir şekilde entegre ederek pratik kazandırmak ve İngilizceyi öğrenmelerini sağlamak. Doğu ve batı arasında eğitim konusunda belirgin farklar var. Buradaki öğrencilere baktığımızda gerçekten şanslılar. Ben 10 senedir Kocaeli'deyim. Özel okullara veya devlet okullarına baktığınızda belli bir yaştan sonra İngilizce eğitimi görüyorlar veya bir şekilde kurs imkanları var. Ama doğudaki insanların böyle imkanları yok. Biz mektuplaşma projesi başlatarak Kocaeli ve Adıyaman arasında bir mektup köprüsü kurduk. Adıyaman, benim oraya daha rahat ulaşabilmem dolayısıyla bizim pilot bölgemiz. Burada bir kolej ile protokol yaparak Kocaeli ve Adıyaman arasında mektuplaşma başlattık. Buradaki çocuklar da bu konuda çok istekliler. Onların yüzlerindeki o heyecanı gördükçe insan daha da mutlu oluyor. Mektuplaşmayı başlattık. İlk mektuplarımız gitti, cevaben mektuplarımız geldi. Çok güzel bir heyecan var. Öğrenciler İngilizce öğrenmek için daha da istekliler. Bu şekilde seviyemizi yükseltmek istiyoruz."

'SATRANÇ SINIFLARI AÇTIK'

Salıcı yaptıkları satranç projesiyle satranç sınıfları açtıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projede yine doğu ile batı arasındaki bu farklar çok etkili. Satranç doğuda çoğu bölgede maalesef yok. Satranç federasyonundan arkadaşlarımla beraber ne yapabileceğimizi düşündük ve satranç sınıfları açmaya karar verdik. Ocak ayında Adıyaman'a bir gezimiz olacak. Orada 3 okulda satranç sınıfı açacağız. Satranç sınıflarıyla beraber, satrancın kişilik üzerindeki önemli etkilerinden faydalanabilmek istiyorum. Satrancın, futbol ile arasındaki fark şudur, satrançta kazanınca mutlu olursun ama kaybedince de tebrik etmeyi öğrenirsin. Biz bu şekilde öğrencilerimiz üzerinde hem sosyal bir etkinlik olsun hem de öğrencilerimizin kişiliklerini geliştirsin istiyoruz."

'DOKTORA GİTMEYE ÇEKİNİYORLAR'

Kadın sağlığı eğitim programı yaptıklarını belirten Salıcı, şu açıklamada bulundu:

"Yine doğu bölgelerinde halkımız genellikle doktora gitmeye çekiniyor. Özellikle meme kanseri ve rahim ağzı kanseri konusunda erken teşhis çok önemli. Biz de halkımızı bu konularda bilinçlendirerek erken teşhis ile önlenebilir kanserlerin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca sigara konusunda da eğitimler vermek istiyoruz. Bunların yanında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. İlköğretim öğrencilerine de kıyafet, mont ve ayakkabı desteğimiz olacak. İstanbul, Eminönü'nde bir fabrika ile anlaşmamız var. Bu ürünleri oradan tedarik ediyoruz. İnsanlardan inanılmaz bir destek görüyoruz. Halkımız gerçekten çok duyarlı. Birilerine bir şekilde yardım etmek için çok fazla çaba harcayan insanlar var."