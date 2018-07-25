Dokuma Elastik Bantlar Hakkında Bilgiler

Elastik dokumalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde birçok alanda farklı ürünlerin yerine kullanılmaktadır

Dokuma Elastik Bantlar Nedir ?

Elastik dokumalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde birçok alanda farklı ürünlerin yerine kullanılmaktadır. Örneğin iç çamaşırı, mayo, jartiyer, sütyen ve saç scrunhies gibi ürünlerde elastik dokuma kullanılmaktadır. Genellikle elastik dokumaların %27 lastik, %73 polyester olmakla birlikte bazen lateks bazlı ürünler olmaktadır. Elastik dokumalar işlenerek elastik bantlar oluşturulmaktadır. Günümüzde bir çok alanda elastik bantlar kullanılmaktadır. Özellikle giyim sektöründe oldukça yaygın olan elastik bantları bileklik, kolye vb. aksesuarların yapımında da görmek mümkündür. Ayrıca dar tekstil kumaşları yapımında elastiğin olup olmama durumuna göre ipliklerde farklılıklar görülmektedir. Elastik bant çözgüleri elastomer kaynaklı lastik ipliklerden oluşmaktadır. Dokuma ve örme de elastik bantlardaki lastik iplikler imal edilecek ürüne göre kalınlık ve incelik oranları değişmektedir. İki farklı türde lastik ip bulunmaktadır. Bunlar 44/50 oranında ki ince lastikler diğeri ise 30/40 oranında ki kalın lastiklerdir. Örme ve ya dokuma yoluyla imal edilen elastik bantların esneme durumları değişebilmektedir. Bazı durumlar da %100’ün üzerine dahi çıkabilmektedir. Pantolon askıları bu duruma örnek olarak verilebilmektedir.

Elastik Bantlar Nerelerde Kullanılır ?

Dokuma elastik bantların kullanım alanı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Kullanımının basit olması, insan sağlığı açısından herhangi bir zarar içermemesi ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilir olması elastik bantların olumlu özellikleri arasındadır. Bavullar , çantalar, vestiyer, emniyet kemeri, metal ve plastik ekipmanları, kask, kamera çantası, terlik, sapan, buz torbası, pet tasma ve tüplü dalış ağırlık kemeri olmak üzere daha birçok yerde kullanılan elastik bantlar Çin’de imal edilip ‘Alibaba.com’ sitesinde satışa sunulmaktadır. Bantlar dolar üzerinden fiyatlandırılmaktadır. %100 polyester malzemeye sahip olup genişliği 40 mm civarındadır. Elastik bantların üretimi piyasa da özel olarak imal edilen makinelerle birlikte olmaktadır. KY makineleri bir çok farklı modelde elastik bant üretebilen bir makinedir. Genişlik , stil, kullanım amacı ve istenilen modellere göre çeşitli şekiller de elastik bantlar üretilmektedir. Makinelerde bulunan otomatik kontrol işlevi sayesinde kitlesel üretim yapılabilmektedir. Firmanın asıl adı Kyang Yhe’dir. İstanbul’da şubesi bulunan Ledtext firması son zamanlarda oldukça tercih edilmektedir. Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle müşteri memnuniyetini göz önünde tutan https://ledtexwebbing.com/ firması dikkat çekmektedir.









