Dolandırıcılıktan kazandığı parayla böyle fotoğraf çektirmiş!

Tekirdağ ’ın Saray İlçesi’nde sahte altın sikkelerle emekli bir kişiyi 30 bin lira dolandırdığı öne sürülen Hayati K. ve 3 arkadaşı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şüphelilerden Hayati K.’nın cep telefonunda, yüklü miktarda parayla çekilmiş ‘selfie’ fotoğrafları çıktı.



PARALARLA FOTOĞRAFI ÇIKTI

Tekirdağ’da elinde altın sikke olduğunu söyleyen Hayati K., satmak için Kocaeli’de oturan emekli Nevzat D.’yi telefonla aradı. Kendisini önceden tanıdığını ve başkasına güvenemediğini anlatan Hayati K., elindeki altın sikkeleri 30 bin liraya satmak için Nevzat D. ile anlaştı. İkili Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde buluştu. Nevzat D., 30 bin liraya satın aldığı sikkelerin sahte olduğunu anlayınca, polise başvurdu. Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelinin dolandırıcılıktan suç kaydı olan Hayati K. olduğunu belirledi. Şüpheli Hayati K., ilçeden ayrılmadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından Hayati K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Naci U., Birol K., ve Oral D.de yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerden Hayati K.’nın cep telefonunda yapılan incelemede dolandırıcılık yaparak elde ettiği öne sürülen paralarla çekildiği fotoğraflar bulundu. Şüpheliler ilk ifadelerinde paraya ihtiyaçları olduğu için ‘dolandırıcılık’ yaptıklarını itiraf etti. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.