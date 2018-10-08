Dolap kapağı üzerine düşen çocuk öldü!

Konya'da, Sare Nur Gövdetaşan (2,5), oynadığı kıyafet dolabının sürgülü iki kapağının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Dolap kapağı üzerine düşen çocuk öldü!
08 Ekim 2018 Pazartesi 16:07

Olay, saat 12.30 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde bulunan apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Cami imamı Mehmet ve Leyla Gövdetaşan çiftinin 2 çocuğundan Sare Nur'un üzerine, iddiaya göre, yatak odasında oynadığı kıyafet dolabının sürgülü kapakları devrildi. Sesleri duyunca odaya koşan Gövdetaşan çifti, çocuklarını dolap kapaklarının altında, kanlar içinde buldu. Gövdetaşan çifti, araçlarıyla Sare Nur'u Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kafatasında kırık olduğu saptanan küçük Sare Nur Gövdetaşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leyla- Mehmet Gövdetaşan çiftinin, olayın meydana geldiği eve yaklaşık 1 ay önce taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #çocuk ölüm
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