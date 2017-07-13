Dolmabahçe Sarayı için Hereke'de 52 metrekarelik halı dokundu

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda 1996'dan bugüne en büyük tek parça Hereke halısı dokundu. Kırmızı zeminli Yayla Çiçeği desenli 52.27 metrekare büyüklüğündeki halının metrekaresinde 360 bin düğüm, halının tamamında ise 18 milyon 816 bin 480 düğüm bulunuyor. Halı, Dolmabahçe Sarayı'nın tefrişinde kullanılacak

Körfez Hereke Mahallesi'ndeki dokuma fabrikası 1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adıyla sarayların ipekli döşemelik, perdelik ve tekstil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Hereke daha sonra adını ipek halıları ile duyurdu. Cumhuriyet döneminde Sümerbank çatısı altında çalışmasını sürdüren Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası, özelleştirme yasası kapsamında Milli Saraylar'a bağlandı. Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nın TBMM Milli Saraylar'a bağlanmasının ardından 1996 yılından bugüne dokunan en büyük tek parça halı bugün halı dokuma tezgahından kesilerek kullanıma hazır hale getirildi.Halının dokuma tezgahından kesilme törenine TBMM Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, İdari ve Mali İşler Başkanı Hüseyin Yazıcı, Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Fahrettin Gün, Restorasyon ve Teknik Uygulama Başkanı Sinan Bölek, halı dokuyucu ustaları katıldı. Geçen yıl Ekim ayında başlanan 14.32 uzunluğunda, 3.65 genişliğindeki kırmızı zeminli Yayla Çiçeği desenli 52.27 metrekare büyüklüğündeki yün halının metrekaresinde 360 bin düğüm, halının tamamında ise 18 milyon 816 bin 480 düğüm bulunuyor. Halı, Dolmabahçe Sarayı'nın tefrişinde kullanılacak.Halının hatasız bir biçimde tamamlandığını söyleyen TBMM Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, "Hereke Halı Fabrikası yaklaşık 170 yıllık tarihe sahip bir fabrika. Osmanlı sarayının ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilmesi amacıyla kurulmuş, özellikle yerli tekstil sanayimizin gelişmesi amacıyla kurulan köklü bir müessese. Bugün bir araya getiren Yayla Çiçeği desenli halı 21 yıllık Milli Saraylar döneminde Hereke Halı Fabrikası'nda dokunan en büyük tek parça halıdır. 52 küsur metrekaredir. Yaklaşık 18 milyon 816 bin 480 düğüm atılmıştır. Bu çok büyük emektir. Bu düğümü atan 15 halı ustası arkadaşımız 24 saat mesaisi üzerinden bunu yaptılar. 2016 Ekim ayında başlanıldı. Bugüne kadar tamamladılar ve sanatsal olarak bu halının hatasız olarak bitirilmesi çok önemli bir başarıdır. Halılarda metraj büyüdükçe hata payı artar ve arkadaşlarımız bu büyüklükteki halıyı hatasız bitirerek kurumumuza önemli katkı yaptılar. Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın tefrişi ile ilgili ihtiyaçlarımız var. Şu anki faaliyetlerimizi ona yönelik sürdürüyoruz" dedi.Gece gündüz çalışarak halıyı tamamladıklarını söyleyen halı dokuyucu ustası Resmiye Kaçar, "Büyük bir halı olduğu için dokumacı arkadaşlarımızla çok yorulduk. Ama halıyı hatasız tamamladığımız ve bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Parmaklarımızla çalıştığımız için zaman zaman yaralar oluştu ve bantlayarak dokumaya devam ettik. Sonunda böyle bir eser ortaya çıkardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.Halı dokuyanlardan Türkan Aydın ise halı tamamlandığı için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için böyle bir halıyı dokumak zordu. Gece gündüz çalıştık ve halıyı tamamladık. Bizim için paha biçilmez bir dokuma oldu" dedi.