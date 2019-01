Domates güzeli son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' lakaplı usta oyuncusu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda ünlülere sitem etti. Torunu Emre Gruda ise anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü

74 yaşında tedavi gördüğü Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı hayat mücadelesini kaybeden, Ayşen Gruda sevenleri tarafından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler,Aile Şerefi,Çöpçüler Kralı,Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda taziyeleri kabul etti. Törene Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir, Ali Sunal, İlyas Salman, Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Demet Akbağ, Işıl Yücesoy, Suzan kardeş gibi ünlü sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Ayşen Grudan'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başını cami avlusuna getirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, sevenleri Gruda'nın tabutunun üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü.

Cenaze namazının ardından Ayşen Gruda'nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı ve sevenleri tarafından uzun süre alkışlandı. Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, "Anneannemi kaybettim. Türk halkı da evinden annesini kaybetti. Her evden her aileden biri eksildi. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize uzun ömürler, güzel hayatlar, sevgiyle, saygıyla geçecek uzun ömürler diliyorum. Halkıyla beraber uğurlanmak istiyordu. Bütün o kucakladığı, sevgiyi yaydığı, sevgiyi kattığı, beraber yaşadığı o nesil, her Türk insanıyla beraber olmak istedi ve son dileği buydu, bu şekilde uğurlanmaktı." dedi.

Şarkıcı Betül Demir, "Düşüncelerimi tarif etmek mümkün değil. Çok üzgünüm. Biz Ayşen Gruda ile Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sevgi müzikalinde oynadık. Öyle bir efsaneyle çok özel anlar paylaştım. Hastalığı süresince de son ana kadar beraberdik, hiç de kopmadık. Tek isteği iyileşmekti. 'Hastaneden çok fazla malzeme topladım, bir an evvel oynamak istiyorum' diyordu. Eşsiz bir sanatçıyı kaybettik. Tabi ki, bıraktıklarıyla devam edecek. Üzülüyorum çünkü yapacak daha çok şeyi vardı. Çok savaşçı bir ruha sahip olduğu için hastalığını son ana kadar kabul etmedi." diye konuştu.



Oyuncu Suha Uygur da, "Çok büyük bir duayeni kaybettik. Çok büyük bir ustaydı. Annemin, babamın meslektaşı. Türk tiyatrosu ve sinemasına inanılmaz işlere imzasını atmış, her gördüğümüze içimizi ısıtan, titreten çok sevgili ablamız, onu kaybettik. Hastaydı zaten, bekliyorduk ama çok üzgünüz. Bir şekilde her yaşadığı gün bir kardı. Türk tiyatrosu ve sinemasının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



Oyuncu Tuna Arman ise, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncusunu kaybettik. Benim 30 yıllık anam, idolüm birçok şeyimdi. Çok üzgünüm. Kendi istediği gibi uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.